У Пресненского суда задержали двоих человек за попытку сжечь чучело Добровинского

Фото: телеграм-канал LIFE SHOT

Полицейские задержали двоих человек, которые пытались сжечь чучело адвоката Александра Добровинского, сообщает ТАСС.

Инцидент произошел у здания Пресненского суда, где зачитывают приговор актеру Михаилу Ефремову по делу о смертельном ДТП.

Двое мужчин, имитируя обряд черной магии, попытались сжечь чучело с фотографией представителя потерпевших. Полицейский призвал нарушителей порядка прекратить попытки сожжения чучела.

Огонь быстро потушили, а задержанных проводили в полицейский автобус. Позже на это же место пришел шаман с бубном, который напевал песни перед журналистами. Поддержать Ефремова к зданию суда также приехали барабанщицы и актеры в костюмах.

Видео: Москва 24

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным в ДТП, произошедшем 8 июня на Садовом кольце. Суд исходит из того, что Ефремов не признал вину. Наказание будет озвучено актеру в конце приговора.

Сам Ефремов предположил, что его приговорят к восьми годам колонии. В свою очередь, его защитник Эльман Пашаев выразил мнение, что приговор будет более мягким – пять или шесть лет колонии.

Актер за рулем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу на Смоленской площади в центре Москвы и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Расследование дела и судебное разбирательство длились три месяца. Прокурор попросила суд приговорить артиста к 11 годам колонии общего режима и лишить на три года права управления автомобилем.

Кроме того, шла речь о частичной компенсации старшему сыну погибшего Сергея Захарова 500 тысяч рублей. Гособвинение также рассчитывало на удовлетворение исковых требований еще троих родственников.