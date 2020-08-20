Сторона потерпевших заявила, что адвокат Ефремова покупает свидетелей

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Сторона потерпевших по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы с участием актера Михаила Ефремова попросила суд опросить свидетелей, утверждая, что адвокат подсудимого Эльман Пашаев якобы подкупает их. Как сообщает Агентство "Москва", об этом заявила адвокат Ирина Хайруллина.

Заявление было сделано на основании видео, снятого около здания суда. Как отмечается, на кадрах Пашаев якобы говорит одному из журналистов, что готов пригласить его для дачи показаний и обещает хорошо заплатить.

Судья в данном ходатайстве отказала. Сам Пашаев счел смешным обвинение в подкупе свидетелей.

"Когда адвокат хочет кого-то подкупить, он это делает тайно, это просто смешно. У них есть право обратиться в правоохранительные органы, а точнее в СК", – приводит слова Пашаева РИА Новости.

В четверг, 20 августа, проходит очередное заседание по делу о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова.

Накануне прошло еще одно заседание, на котором выступали свидетели защиты. Оно было прервано из-за объявленной в суде эвакуации, однако позднее продолжилось.

Авария с участием Ефремова произошла 8 июня в Москве. Актер, находясь за рулем Jeep Grand Cherokee, выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади. В результате он столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого Сергей Захаров получил тяжелые травмы и скончался в больнице.

Суд отправил Ефремова под домашний арест. Он обвиняется по статье "Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, совершенное в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека".