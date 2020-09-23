Пашаев прокомментировал обвинения в давлении на Ефремова

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Экс-адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев в беседе с Москвой 24 опроверг обвинения в давлении на актера в ходе судебных заседаний по громкому делу.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что новый адвокат Ефремова Роман Филиппов попросил смягчить приговор актеру из-за давления, оказанного на него бывшим защитником. Юрист пояснил, что Пашаев нарушил Кодекс профессиональной этики адвокатов, что по факту привело к лишению Ефремова защиты.

"Это бред полнейший. Если у адвоката есть высшее образование или хотя бы среднее техническое, он не может такого написать. Я не верю, что он такие вещи написал. И это же не влияет никак. Если он с такой позиции пошел, чтобы получить минимальный срок, – у меня нет слов", – рассказал Пашаев.

Ранее Пашаев заявил, что в машине актера в момент аварии было как минимум три человека. Он также добавил, что результаты одной из экспертиз показали наличие отпечатков пальцев Ефремова на заднем сиденье с пассажирской стороны.

8 сентября Пресненский суд признал виновным Михаила Ефремова в смертельном ДТП на Садовом кольце. Актер получил восемь лет колонии общего режима. Кроме того, его на три года лишили водительских прав. С актера также взыскали 800 тысяч рублей в пользу старшего сына Сергея Захарова.