Пашаев будет баллотироваться в Госдуму в 2021 году

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Юрист Эльман Пашаев заявил, что намерен баллотироваться на ближайших выборах в Государственную думу. Об этом сообщает РИА Новости.
Выборы в ГД пройдут в следующем году. Предыдущие выборы депутатов состоялись 18 сентября 2016 года.
Ранее говорилось, что председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить данные о возможном мошенничестве бывшего адвоката актера Михаила Ефремова Эльмана Пашаева с квартирой семьи Кирсановых в Москве. Согласно данным СМИ, юрист якобы в 1997 году обманным путем прописался в квартире одной из столичных семей, а затем приватизировал жилую площадь.
Также известно, что Федеральная палата адвокатов Северной Осетии лишила Пашаева адвокатского статуса сроком на один год. Квалификационная комиссия признала, что он нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката во время работы над уголовным делом о смертельном ДТП с участием артиста Ефремова. Ефремов и Пашаев прекратили сотрудничество.
Эльман Пашаев прокомментировал свое лишение статуса адвоката
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