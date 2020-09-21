СК проверит данные о возможном мошенничестве Пашаева с квартирой в Москве

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить данные о возможном мошенничестве Эльмана Пашаева с квартирой семьи Кирсановых в Москве. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

"Председатель СК РФ поручил руководителю Главного следственного управления СК РФ по Москве организовать доследственную проверку и при наличии оснований возбудить уголовное дело по материалам СМИ о возможных противоправных действиях Эльмана Пашаева", – сообщили в СК.

Ранее некоторые СМИ сообщали, что Пашаев может быть причастен к присвоению квартиры одной из московских семей. Отмечалось, что юрист якобы в 1997 году обманным путем прописался в квартире, а затем приватизировал ее.

Адвокат Владимир Слащев сообщил ТАСС, что московская семья в течение 20 лет пытается добиться наказания для Пашаева. Сам экс-адвокат заявил о своей непричастности к данному делу.

"Эта семья получила деньги, о чем у меня есть подтверждение. Мы все в этой квартире, которая тогда не была приватизирована, были прописаны. Я заплатил деньги, и они выписались. Хищения не было", – сообщил Пашаев в разговоре с ТАСС.

На прошлой неделе Федеральная палата адвокатов Северной Осетии лишила Пашаева адвокатского статуса сроком на один год. Квалификационная комиссия признала, что защитник нарушил Кодекс профессиональной этики адвоката во время работы над уголовным делом о смертельном ДТП в центре Москвы с участием актера Михаила Ефремова.

Статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов (ФПА) России Константин Добрынин сообщил, что Пашаев испытывал по отношению к своему оппоненту и суду агрессию, нетерпимость и неуважение. Добрынин добавил, что это все противоречит статье того же Кодекса профессиональной этики адвоката. Также он отметил, что были замечены со стороны Пашаева признаки разглашения адвокатской тайны.

