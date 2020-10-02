Ефремов подал новую жалобу на обвинительный приговор по делу о ДТП

02 октября, 18:15
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Михаил Ефремов подал новую жалобу на обвинительный приговор, который ему вынесли за смертельное ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает ТАСС.
Документ содержит раскаяние артиста и его заявление о давлении на него адвоката Эльмана Пашаева.
"Ефремов подал новую жалобу, в которой признает вину, раскаивается и говорит о давлении со стороны Пашаева, который якобы отговорил осужденного от признания вины", – рассказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
Ранее Ефремов уже подавал апелляционную жалобу. В ней он просил смягчить приговор суда.
Также аналогичную позицию озвучивал один из новых адвокатов Ефремова. Юрист Роман Филиппов попросил суд смягчить приговор своему подзащитному на основании того, что экс-адвокат актера Эльман Пашаев оказывал на него давление.
Из СИЗО Ефремов также писал покаянное письмо, в котором он признал свою вину и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне.
Так, Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади столицы. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.
Помимо тюремного заключения, Ефремова также лишили права на управление транспортным средством на три года. Также его обязали возместить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Виталию Захарову, что позднее он и сделал.
Актер при этом заявил, что не ожидал такого приговора, и отметил, что якобы адвокат Пашаев его "подставил".
Ефремов заявил о готовности возместить ущерб всем потерпевшим по делу о ДТП
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