Ефремов подал новую жалобу на обвинительный приговор по делу о ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов подал новую жалобу на обвинительный приговор, который ему вынесли за смертельное ДТП на Садовом кольце. Об этом сообщает ТАСС.

Документ содержит раскаяние артиста и его заявление о давлении на него адвоката Эльмана Пашаева.

"Ефремов подал новую жалобу, в которой признает вину, раскаивается и говорит о давлении со стороны Пашаева, который якобы отговорил осужденного от признания вины", – рассказали в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Ранее Ефремов уже подавал апелляционную жалобу. В ней он просил смягчить приговор суда.

Также аналогичную позицию озвучивал один из новых адвокатов Ефремова. Юрист Роман Филиппов попросил суд смягчить приговор своему подзащитному на основании того, что экс-адвокат актера Эльман Пашаев оказывал на него давление.

Из СИЗО Ефремов также писал покаянное письмо, в котором он признал свою вину и выразил готовность возместить ущерб пострадавшей стороне.

Так, Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади столицы. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.

Помимо тюремного заключения, Ефремова также лишили права на управление транспортным средством на три года. Также его обязали возместить 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Виталию Захарову, что позднее он и сделал.

Актер при этом заявил, что не ожидал такого приговора, и отметил, что якобы адвокат Пашаев его "подставил".

