Ефремов возместил ущерб в 800 тысяч рублей старшему сыну Захарова

01 октября, 15:10
Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Актер Михаил Ефремов возместил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.
Отмечается, что таким образом он выполнил условия приговора, в котором актера обязали возместить ущерб потерпевшему. В суде подчеркнули, что Ефремов заявил об этом в своей апелляционной жалобе.
В то же время адвокат сына Захарова Сергей Аверцев сообщил, что его сторона получила лишь часть средств, положенных ей по приговору.
"Пока мы получили только часть денег", – сказал Аверцев.
Ранее Ефремов подал жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП с его участием. В ней он также указал, что подвергался давлению со стороны его адвоката Эльмана Пашаева.
В жалобе Ефремов сообщает, что раскаивается в содеянном и признает себя виновным. По словам актера, его позиция в суде была обусловлена давлением Пашаева. В то же время прокуратура не стала обжаловать приговор Ефремову.
Актер получил срок 8 лет с отбыванием его в колонии общего режима. Также Ефремов лишился права на вождение транспортного средства на три года.
Адвокат Трещев прокомментировал жалобу Ефремова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: