Ефремов возместил ущерб в 800 тысяч рублей старшему сыну Захарова

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Актер Михаил Ефремов возместил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова, сообщили в пресс-службе Пресненского суда Москвы.

Отмечается, что таким образом он выполнил условия приговора, в котором актера обязали возместить ущерб потерпевшему. В суде подчеркнули, что Ефремов заявил об этом в своей апелляционной жалобе.

В то же время адвокат сына Захарова Сергей Аверцев сообщил, что его сторона получила лишь часть средств, положенных ей по приговору.

"Пока мы получили только часть денег", – сказал Аверцев.

Ранее Ефремов подал жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП с его участием. В ней он также указал, что подвергался давлению со стороны его адвоката Эльмана Пашаева.

В жалобе Ефремов сообщает, что раскаивается в содеянном и признает себя виновным. По словам актера, его позиция в суде была обусловлена давлением Пашаева. В то же время прокуратура не стала обжаловать приговор Ефремову.

Актер получил срок 8 лет с отбыванием его в колонии общего режима. Также Ефремов лишился права на вождение транспортного средства на три года.