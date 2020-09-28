Адвокат гражданской жены Захарова рассказал о причинах жалобы на приговор Ефремову

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Адвокат Вадим Никулин, представляющий интересы гражданской жены погибшего в ДТП с Ефремовым, рассказал Москве 24, почему его доверитель Ирина Стерхова потребовала повторного рассмотрения дела.

Ранее в Пресненский суд Москвы поступила жалоба на приговор Ефремову от имени гражданской жены погибшего Захарова. Представитель Стерховой указал на то, что суд не рассмотрел повторное ходатайство о признании женщины потерпевшей, что является нарушением и также повлияло на законность и обоснованность приговора.

"Она не удовлетворена отношением к ней со стороны участников судопроизводства. Как выяснилось, обстоятельства, на основании которых Ирина не была признана потерпевшей, изменились. Потерпевшие Захаровы, вероятно, давали ложные показания о личной жизни Сергея", – рассказал он.

По словам адвоката, он и его подзащитная понимают, что новое рассмотрение дела в суде может изменить и приговор самому актеру, в том числе сделать его более мягким.

"В случае признания Ирины потерпевшей, отношение к приговору и наказанию Ефремова будет зависеть от самого Ефремова, от его поведения, отношения к содеянному и лицам, которым он причинил вред", – пояснил Никулин и добавил, что другое поведение актера в суде будет иметь значение для Стерховой, а также повлияет на ее отношение к новому приговору, если таковой будет. "Нам, честно говоря, жалко его", – добавил адвокат.

Жалоба на приговор поступила и от самого актера. "Ефремов в своей апелляционной жалобе указывает, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор суда, а его позиция была обусловлена давлением адвоката Пашаева Э.", – заявила пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади столицы и приговорил его к восьми годам колонии общего режима.