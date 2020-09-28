Гражданская жена погибшего в ДТП с Ефремовым потребовала повторного рассмотрения дела

Фото: Агентство «Москва»/Андрей Никеричев

Гражданская жена погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова Ирина Стерхова потребовала нового рассмотрения дела. Жалоба на приговор актеру поступила в Пресненский суд Москвы.

В суде пояснили, что представитель Стерховой указал на то, что суд не рассмотрел повторное ходатайство о признании женщины потерпевшей, что является нарушением и также повлияло на законность и обоснованность приговора.

Таким образом, представитель Стерховой просит отменить приговор суда и направить дело на новое рассмотрение.

Ранее стало известно, что Ефремов лично подал жалобу на обвинительный приговор по делу о ДТП. По словам артиста, он подвергался давлению со стороны адвоката Эльмана Пашаева.

До этого Пашаев, который уже не представляет интересы актера, подал расширенную апелляционную жалобу на приговор Ефремову в сентябре.

Новый адвокат Ефремова Владимир Васильев запросил у суда условный срок для своего подзащитного. Он заявил, что такое решение может быть принято при определенных условиях.

Еще один защитник Роман Филиппов попросил суд смягчить приговор своему подзащитному на основании того, что экс-адвокат актера Эльман Пашаев оказывал на него давление.

Третий юрист, представляющий интересы артиста, попросил назначить Ефремову наказание, не связанное с лишением свободы.

Пресненский суд Москвы признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади столицы. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима.