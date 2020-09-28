Пашаев заявил, что его не расстроили обвинения Ефремова в давлении

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Бывший адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев заявил, что его не расстроили обвинения актера в его адрес, сообщает "Газета.ру".

"Меня это не расстраивает. Давайте подождем до вынесения апелляционного определения, а потом уже более развернуто расскажу, почему вот так получается. Пока не будем мешать адвокатам работать. Когда закончится апелляция, проведу пресс-конференцию и отвечу на все вопросы", – заявил Пашаев.

Ранее актер Михаил Ефремов в своей жалобе на обвинительный приговор по делу о смертельном ДТП в центре Москвы написал, что подвергался давлению со стороны адвоката Эльмана Пашаева, который представлял в суде его интересы.

Пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая отметила, что актер в своей апелляционной жалобе также написал, что раскаивается в содеянном и признает себя виновным. Ефремов попросил суд смягчить ему приговор.

Ранее новый адвокат Ефремова Владимир Васильев запросил у суда условный срок для своего подзащитного. Он заявил, что такое решение может быть принято при определенных условиях. Смягчить приговор актеру также просил его еще один защитник Роман Филиппов.

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце. Машина актера выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в больнице. Экспертиза подтвердила, что актер находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ефремов получил восемь лет колонии общего режима.

