Экс-сотрудник ФСИН рассказал о желающих "подоить" Ефремова

Фото: Москва 24/Никита Симонов

В колонии обязательно появятся криминальные авторитеты, которые захотят "подоить" актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет за смертельное ДТП.

Об этом заявил "Комсомольской правде" экс-сотрудник одной из исправительных колоний (ИК) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Калужской области.

Тюремщик напомнил слова самого актера, которые он сказал сразу после ДТП о том, что у него "денег до фига". Поэтому, считает бывший сотрудник колонии, среди заключенных развернется борьба за кошелек Ефремова.

Он также допустил, что Ефремову, вероятно, придется кормить и поить "братву", чтобы они его опекали. В этой связи актер будет просить родственников передавать ему не меньше 25 килограммов продуктов каждый месяц.

По словам собеседника издания, начальник колонии объяснит артисту, как себя вести. В частности, Ефремову посоветуют не связываться с сомнительными предложениями проплатить пронос алкоголя или наркотиков.

Михаил Ефремов постригся в СИЗО

Ранее стало известно, что Ефремов встретился с начальником СИЗО-5, где отбывает наказание. Отмечалось, что они нашли общий язык, и договорились, что актер прочитает пьесу "Пар" Ивана Охлобыстина для хозотряда и сотрудников.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы.

Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Ефремову было назначено наказание в виде восьми лет колонии. Актера также лишили водительских прав на три года. Кроме того, он обязан возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего.