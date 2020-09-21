Ефремов в СИЗО постригся почти наголо

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Один из сокамерников артиста Михаила Ефремова постриг его почти наголо. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, передает ТАСС.

Уточняется, что оба соседа Ефремова по камере младше него. У самого актера нет каких-либо жалоб на условия, сказала правозащитник.

По словам члена ОНК, Ефремова ранее посетил один из его адвокатов Роман Филиппов. Актер и защитник обсудили представление интересов в апелляционной инстанции. "Ефремов сказал, что адвокат уже его навещал, они работают над апелляцией", – уточнила Литвинович.

8 сентября суд вынес приговор по делу Ефремова. Актер получил 8 лет колонии общего режима. С него взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили права управления автомобилем на три года.

Авария произошла 8 июня на Садовом кольце в столице. Машина Ефремова выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в московской больнице. Экспертиза подтвердила, что артист был в состоянии алкогольного опьянения.