Ефремов в СИЗО постригся почти наголо

15:10
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Один из сокамерников артиста Михаила Ефремова постриг его почти наголо. Об этом заявила член Общественной наблюдательной комиссии Марина Литвинович, передает ТАСС.
Уточняется, что оба соседа Ефремова по камере младше него. У самого актера нет каких-либо жалоб на условия, сказала правозащитник.
По словам члена ОНК, Ефремова ранее посетил один из его адвокатов Роман Филиппов. Актер и защитник обсудили представление интересов в апелляционной инстанции. "Ефремов сказал, что адвокат уже его навещал, они работают над апелляцией", – уточнила Литвинович.
8 сентября суд вынес приговор по делу Ефремова. Актер получил 8 лет колонии общего режима. С него взыскали 800 тысяч рублей в пользу семьи погибшего и лишили права управления автомобилем на три года.
Авария произошла 8 июня на Садовом кольце в столице. Машина Ефремова выехала на встречную полосу, где столкнулась с фургоном. Находившийся за рулем водитель Сергей Захаров скончался в московской больнице. Экспертиза подтвердила, что артист был в состоянии алкогольного опьянения.
Семья погибшего в аварии с Ефремовым собирается создать фонд памяти Сергея Захарова
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: