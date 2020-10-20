Прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Прокуратура Москвы настаивает на законности приговора актеру Михаилу Ефремову, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

"В деле участвует прокуратура Москвы. Выступают против удовлетворения апелляционных жалоб, просят оставить приговор без изменения", – заявил сотрудник пресс-службы.

Сообщается, что рассмотрение апелляционной жалобы начнется в 11:00. Доступ к заседанию будет ограничен в связи с угрозой распространения коронавируса. Пресс-секретарь Мосгорсуда Ульяна Солопова заявила, что в зал пустят 45 корреспондентов различных изданий.

Отмечается, что Ефремов будет доставлен в суд для участия в процессе. Однако некоторые СМИ утверждают, что он будет присутствовать на заседании дистанционно с помощью видеосвязи.

Ранее сообщалось, что рассмотрение состоится в 635-м зале Апелляционного корпуса Мосгорсуда. На заседание смогут попасть только ранее аккредитованные СМИ при условии прибытия лишь одного корреспондента с имеющимися средствами индивидуальной защиты.

Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.

Помимо этого, Ефремов должен был выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию в размере 800 тысяч рублей. 15 октября сообщили, что актер выполнил данное условие.