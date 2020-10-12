Ефремов в СИЗО увлекся настольным теннисом

10:57
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Михаил Ефремов, который находится в СИЗО-5 в Москве, начал активно играть в настольный теннис в спортзале изолятора. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на правозащитника Ивана Мельникова.
Он подчеркнул, что Ефремов играет в пинг-понг с сокамерниками. Для этого он даже просил родственников передать ему новые ракетки. Кроме стола, в спортзале находятся тренажеры, банкетки для штанги и гантелей. При этом Мельников подчеркнул, что состояние здоровья Ефремова не позволит ему заниматься чем-то другим, кроме настолько тенниса.
"Кроме тенниса, Ефремов отвечает на письма поклонников, которые приходят к нему в большом количестве", – заключил правозащитник.
Ранее продюсер группы "Ласковый май" предложил дать бесплатный концерт в СИЗО для Ефремова. Сестра актера рассказала, что сам он готов выступать в тюрьме, потому что он творец. Также Ефремова указала, что актер взял с собой пьесу и читает ее сокармерникам.
Апелляционные жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову Мосгорсуд рассмотрит 20 октября.
Пресненский суд города в сентябре признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме тюремного заключения, Ефремова лишили права на управление транспортным средством на три года.
Ефремов также возместил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Таковым было одно из условий приговора артисту.
Ефремов заявил о готовности возместить ущерб всем потерпевшим по делу о ДТП
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