Сестра Ефремова рассказала о пребывании актера в изоляторе

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Анастасия Ефремова, старшая сестра актера Михаила Ефремова, рассказала о его пребывании в изоляторе. По ее словам, актеру ничего не угрожает, у него все нормально, сообщает сайт "Комсомольской правды".

"За него уже все зоны бьются: пришлите к нам Ефремова!" – сказала сестра актера, заметив, что артист сильный и некапризный.

Она добавила, что брат готов выступать в тюрьме, потому что он творец. Также Ефремова указала, что актер взял с собой пьесу и читает ее сокармерникам.

"Может и есть, что угодно, и спать, как угодно. И в робе ходить, если надо. Его это не сломает", – отметила Ефремова.

Она также выразила мнение, что артиста нужно вытащить любыми способами, так как наказан не он, а дети, семья и вся страна, поскольку она лишится артиста такого уровня.

Михаил Ефремов постригся в СИЗО

Экс-сотрудник одной из исправительных колоний (ИК) Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) по Калужской области ранее рассказал, что в колонии обязательно появятся криминальные авторитеты, которые захотят "подоить" Ефремова.

Также стало известно, что Ефремов встретился с начальником СИЗО-5, где отбывает наказание. Отмечалось, что они нашли общий язык, и договорились, что актер прочитает пьесу "Пар" Ивана Охлобыстина для хозотряда и сотрудников.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы.

Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Ефремову было назначено наказание в виде восьми лет колонии. Актера также лишили водительских прав на три года. Кроме того, его обязали возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего.