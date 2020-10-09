Мосгорсуд 20 октября рассмотрит апелляционные жалобы на приговор Ефремову

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Мосгорсуд 20 октября будет рассматривать апелляционные жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову. Об этом рассказали в пресс-службе суда.

"Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по уголовному делу в отношении Михаила Ефремова назначено на 20 октября в 11:00 в Мосгорсуде", – приводит Агентство "Москва" сообщение пресс-службы.

Как уточнили в суде, ожидается присутствие Ефремова на заседании, но все зависит от дальнейшей санитарной обстановки.

Пресненский суд города в сентябре признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме тюремного заключения, Ефремова лишили права на управление транспортным средством на три года.

Стало известно, что Ефремов возместил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Таковым было одно из условий приговора артисту.