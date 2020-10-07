Разин решил устроить Ефремову концерт в СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

Продюсер группы "Ласковый май" предложил дать бесплатный концерт в СИЗО, где в настоящий момент содержится актер Михаил Ефремов. Об этом сообщили "Дни.ру".

Разин отметил, что готов организовывать творческие мероприятия до помилования артиста. Также продюсер подчеркнул, что нельзя оставлять Ефремова в СИЗО одного, чтобы длительный срок не стал для актера смертным приговором. По словам Разина, концерт он хочет устроить, "чтобы разрядить обстановку и показать, что артисты солидарны с Мишей, и делают все возможное, чтобы он там находился в комфортных условиях".

Вместе с группой и "Дискотекой союз" Разин выступает в местах лишения свободы с целью поддержки заключенных. Продюсер призвал звезд эстрады последовать его примеру и помочь организовать для Ефремова творческий досуг.

Актер попал в ДТП 8 июня. Находясь в состоянии алкогольного и наркотического опьянения, Ефремов выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем курьера. Водитель погиб от полученных ранений. Суд приговорил артиста к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

Ранее сестра Ефремова рассказала о пребывании актера в изоляторе.