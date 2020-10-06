Дело Ефремова направили в Мосгорсуд

15:45
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Дело актера Михаила Ефремова было направлено в Мосгорсуд. Такое решение принял Пресненский районный суд.
Это связано с необходимостью рассмотрения апелляционных жалоб, которые были поданы в отношении приговора актеру по делу о смертельном ДТП.
"Дело направлено в апелляционную инстанцию", – сообщили в Пресненском суде.
2 октября Ефремов подал новую жалобу на приговор. В нем актер рассказал о давлении на него со стороны его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Также в жалобе Ефремов раскаивается в содеянном. Апелляционный документ также подавался актером 28 сентября.
1 октября артист официально отказался от услуг Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Сейчас с ним работают другие адвокаты. Один из них, Роман Филиппов, также попросил суд смягчить приговор в связи с давлением, которое оказывал на Ефремова Пашаев.
Ефремова приговорили к 8 годам заключения в колонии общего режима. Также актера лишили права на вождение транспортного средства на три года. Помимо этого, Ефремов должен был выплатить 800 тысяч рублей компенсации старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию. Этот пункт актер выполнил.
Ефремов обвинил Пашаева в гипнотическом давлении
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