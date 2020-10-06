Трое потерпевших по делу Ефремова подали иски к актеру на 3 млн руб

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Трое потерпевших по делу о ДТП с участием Михаила Ефремова подали иски к актеру о компенсации морального вреда по 1 миллиону рублей каждому. Об этом сообщает ТАСС.

"Сегодня мы направили возражение на апелляционную жалобу Михаила Ефремова, в которой заявили гражданские иски от семьи Захаровых", – рассказал адвокат потерпевших Александр Добровинский.

По словам юриста, изначально его доверители не намеревались требовать от артиста компенсаций. Однако позже они приступили к формированию фонда под именем погибшего в ДТП Сергея Захарова. На полученные средства от Ефремова потерпевшие планируют заложить основание благотворительной организации.

В начале октября сообщалось, что актер Михаил Ефремов возместил 800 тысяч рублей старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова. Таковым было одно из условий приговора артисту.

Пресненский суд Москвы в сентябре признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади столицы. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Помимо тюремного заключения, Ефремова также лишили права на управление транспортным средством на три года.

