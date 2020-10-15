Ефремов исповедался в храме при СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП, побывал в храме в СИЗО и исповедался, сообщает RT.

"В канун праздника Покрова я был в храме СИЗО на литургии, исповедался и причастился", – привел слова артиста ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.

Правозащитник отметил, что Ефремов раскаялся в содеянном и ждет апелляции.

Ежедневно актер получает 30–40 писем, жалоб на условия содержания нет. Ефремов ходит на прогулки, но в настольный теннис, вопреки сообщениям СМИ, не играет, добавил Мельников.

Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Ефремова на приговор Пресненского суда столицы 20 октября.

Ранее сообщалось, что Ефремов выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП Виталию Захарову. Речь идет о сумме 800 тысяч рублей.

Помимо этого, еще до приговора потерпевший получил в качестве компенсации от актера 200 тысяч рублей.

Пресненский суд города в сентябре признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме тюремного заключения, Ефремова лишили права на управление транспортным средством на три года.