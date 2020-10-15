Ефремов исповедался в храме при СИЗО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Актер Михаил Ефремов, приговоренный к восьми годам тюрьмы за смертельное ДТП, побывал в храме в СИЗО и исповедался, сообщает RT.
"В канун праздника Покрова я был в храме СИЗО на литургии, исповедался и причастился", – привел слова артиста ответственный секретарь ОНК Москвы Алексей Мельников.
Правозащитник отметил, что Ефремов раскаялся в содеянном и ждет апелляции.
Ежедневно актер получает 30–40 писем, жалоб на условия содержания нет. Ефремов ходит на прогулки, но в настольный теннис, вопреки сообщениям СМИ, не играет, добавил Мельников.
Мосгорсуд рассмотрит апелляционную жалобу Ефремова на приговор Пресненского суда столицы 20 октября.
Ранее сообщалось, что Ефремов выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП Виталию Захарову. Речь идет о сумме 800 тысяч рублей.
Помимо этого, еще до приговора потерпевший получил в качестве компенсации от актера 200 тысяч рублей.
Пресненский суд города в сентябре признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме тюремного заключения, Ефремова лишили права на управление транспортным средством на три года.
Ефремов заявил о готовности возместить ущерб всем потерпевшим по делу о ДТП
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: