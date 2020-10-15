Ефремов выплатил 1 млн рублей старшему сыну погибшего в ДТП курьера

13:22
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП Виталию Захарову. Об этом журналистам сообщил представитель потерпевшего Сергей Аверцев.
Он уточнил, что речь идет о сумме 800 тысяч рублей. Помимо этого, еще до приговора потерпевший получил в качестве компенсации от актера 200 тысяч рублей.
"Итого мой доверитель получил один миллион рублей", – цитирует Аверцева Агентство "Москва".
Он также рассказал, что Захаров выступает против смягчения наказания Ефремову.
Апелляционные жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову Мосгорсуд рассмотрит 20 октября.
Пресненский суд города в сентябре признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме тюремного заключения, Ефремова лишили права на управление транспортным средством на три года.
Ефремов заявил о готовности возместить ущерб всем потерпевшим по делу о ДТП
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