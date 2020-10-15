Ефремов выплатил 1 млн рублей старшему сыну погибшего в ДТП курьера

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП Виталию Захарову. Об этом журналистам сообщил представитель потерпевшего Сергей Аверцев.

Он уточнил, что речь идет о сумме 800 тысяч рублей. Помимо этого, еще до приговора потерпевший получил в качестве компенсации от актера 200 тысяч рублей.

"Итого мой доверитель получил один миллион рублей", – цитирует Аверцева Агентство "Москва".

Он также рассказал, что Захаров выступает против смягчения наказания Ефремову.

Апелляционные жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову Мосгорсуд рассмотрит 20 октября.

Пресненский суд города в сентябре признал Михаила Ефремова виновным по делу о смертельном ДТП на Смоленской площади. Его приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме тюремного заключения, Ефремова лишили права на управление транспортным средством на три года.