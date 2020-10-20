Адвокат Ефремова заявил, что переговоры с потерпевшими продолжаются

11:08
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Защита актера Михаила Ефремова, который получил восемь лет колонии по делу о ДТП со смертельным исходом в центре столицы, заявил, что переговоры с потерпевшими о примирении сторон продолжаются.
"Переговоры велись и ведутся. Подробности после суда", – сообщил Москве 24 один из адвокатов артиста Роман Филиппов.
Рассмотрение апелляционной жалобы назначено на 20 октября. Заседание состоится в 635-м зале Апелляционного корпуса Мосгорсуда. На заседание смогут попасть только ранее аккредитованные СМИ при условии прибытия лишь одного корреспондента с имеющимися средствами индивидуальной защиты.
Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.
Помимо этого, Ефремов должен был выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию в размере 800 тысяч рублей. 15 октября сообщили, что актер выполнил данное условие.
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