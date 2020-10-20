Михаила Ефремова доставили в Мосгорсуд

Видео: пресс-служба суда

Михаила Ефремова, осужденного на 8 лет колонии за ДТП со смертельным исходом, доставили в Мосгорсуд, где рассмотрят апелляционную жалобу на его приговор, передает телеканал Москва 24.

Актер сидит в специальном помещении для подсудимых, так называемом аквариуме. Мосгорсуд сделал исключение и разрешил Ефремову присутствовать на заседании, несмотря на действующие ограничения, введенные из-за коронавируса, согласно которым заключенных не вывозят на судебные заседания.

Также суд допустил в здание журналистов для освещения рассмотрения жалобы на приговор.

Заседание состоится в 635-м зале Апелляционного корпуса Мосгорсуда. Прокуратура просит не смягчать приговор актеру.

Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.

Помимо этого, Ефремов должен был выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию в размере 800 тысяч рублей. 15 октября сообщили, что актер выполнил данное условие.