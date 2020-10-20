Жена Ефремова заподозрила адвокатов сторон в сговоре

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
Жена актера Михаила Ефремова Софья отказалась вести переговоры о примирении с потерпевшей стороной по делу о ДТП. Она заподозрила адвоката Андрея Алешкина в сговоре с защитником семьи погибшего Александром Добровинским, сообщает ТАСС.
"Да, мы вели такую работу. Было удивлением, что было высказано некое недоверие, что между мною как защитником Михаила Олеговича и Добровинским есть некая договоренность, которой, естественно, на тот момент не было", – сказал Алешкин.
По его словам, решение прервать переговоры приняла не жена актера, а другой адвокат, которому не удалось договориться с Добровинским. "И они, таким образом, решили их сорвать", – добавил защитник.
Алешкин отметил, что подписание примирительного соглашения дало бы существенные основания для смягчения наказания Ефремову. Условия соглашения были приемлемы, подчеркнул защитник.
"Не было каких-то заоблачных требований. Первым требованием было письменное извинение в адрес потерпевших", – сказал Алешкин. Другой адвокат Ефремова Владимир Васильев, в свою очередь, заявил, что артист не отказывался от примирения с потерпевшими.
Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.
Помимо этого, Ефремов должен был выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию в размере 800 тысяч рублей. 15 октября сообщили, что актер выполнил данное условие.
"Интервью": Александр Добровинский – о высказываниях по делу Ефремова
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