Мосгорсуд отказался снять с рассмотрения жалобу экс-адвоката Ефремова

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Мосгорсуд отказался снять с рассмотрения жалобу на приговор Михаилу Ефремову, которую подал его бывший адвокат Эльман Пашаев, сообщает Москва 24.

По словам председателя коллегии судей Любови Ишмуратовой, мнение актера учтено, однако, согласно закону, только сами адвокаты могут снять с рассмотрения свои жалобы.

Ранее сообщалось, что с жалобами на приговор в суд обратился как сам Ефремов, так и его бывшие и новые защитники. Пашаев в апелляции попросил вышестоящую инстанцию отменить приговор суда и вернуть его прокурору для производства дополнительного расследования. Он указал на недопустимость ряда доказательств и нарушения уголовно-процессуального законодательства.

Елизавета Шаргородская также попросила отменить приговор суда. Она заявила о необходимости смягчить наказание осужденному и изменить вид исправительного учреждения на колонию-поселение ввиду его несправедливости и неправильного применения уголовного закона. Позже Ефремов попросил Мосгорсуд снять с рассмотрения жалобы, поданные его бывшими адвокатами.

2 октября Ефремов подал новую жалобу на приговор. Документ содержит раскаяние артиста и его заявление о давлении со стороны его бывшего адвоката Эльмана Пашаева. Апелляционный документ также подавался актером 28 сентября.

Актера уже доставили в Мосгорсуд. Заседание состоится в 635-м зале Апелляционного корпуса. Прокуратура Москвы настаивает на законности приговора Ефремову.

8 сентября Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.

Помимо этого, Ефремов должен был выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию в размере 800 тысяч рублей. 15 октября сообщили, что актер выполнил данное условие.

