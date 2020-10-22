Ефремов заявил, что искренне раскаивается за совершенное им ДТП

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов указал в своей жалобе, что искренне раскаивается за совершенное им ДТП.

По его словам, его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался саморекламой, а не его защитой в ходе рассмотрения дела по существу.

"Фактически Ефремов был лишен права на защиту, когда его интересы представлял уже лишенный адвокатского статуса юрист Эльман Пашаев", – следует из текста апелляционной жалобы, озвученной в Мосгорсуде.

Ранее Ефремова доставили в Мосгорсуд, где продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП. Защита артиста намерена добиваться замены места отбывания наказания. Кроме того, юристы настаивают на сокращении срока Ефремова.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

Накануне Ефремов выплатил компенсацию трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП. Каждый из них получил на свой счет по 1 миллиону рублей.

Тем не менее трое потерпевших не будут отзывать иски к Ефремову даже после получения компенсации. Об этом заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Адвокат Анна Бутырина, которая представляет интересы вдовы погибшего Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына, заявила, что трое потерпевших по делу актера согласны на смягчение наказания после выплаты компенсаций, однако Добровинский эту информацию опроверг.