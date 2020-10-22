Актера Ефремова доставили в Мосгорсуд

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Михаила Ефремова доставили в Мосгорсуд для продолжения рассмотрения апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП.

Сейчас артист находится в специальном помещении для задержанных и арестованных.

Защита артиста намерена добиваться замены места отбывания наказания. Кроме того, юристы настаивают на сокращении срока Ефремова.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

Накануне Ефремов выплатил компенсацию трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП. Каждый из них получил на свой счет по 1 миллиону рублей.

Тем не менее трое потерпевших не будут отзывать иски к Ефремову даже после получения компенсации. Об этом заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

Адвокат Анна Бутырина, которая представляет интересы вдовы погибшего Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына, заявила, что трое потерпевших по делу актера согласны на смягчение наказания после выплаты компенсаций, однако Добровинский эту информацию опроверг.