Трое потерпевших по делу Ефремова согласны на смягчение наказания для актера

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова согласны на смягчение наказания для актера после выплаты компенсаций. Об этом заявила адвокат Анна Бутырина.

"Он выплатил компенсацию морального ущерба. В связи с этим мои доверители не против смягчения наказания, но при условии искреннего, а не формального раскаяния с его стороны", – заявила Бутырина, которая представляет интересы вдовы погибшего Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына.

По словам адвоката, сторона потерпевших выступает против замены реального срока на условный, но согласны с заменой места отбывания наказания на колонию-поселение. Общий срок наказания оставляют на усмотрение суда.

Накануне Ефремов выплатил компенсацию трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП. Каждый из них получил на свой счет по 1 миллиону рублей.

На четверг, 22 октября, запланировано рассмотрение апелляции на приговор актеру Михаилу Ефремову. Защита артиста намерена добиваться замены места отбывания наказания. Кроме того, юристы настаивают на сокращении срока Ефремова.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

