Суд отложил рассмотрение жалоб на приговор Ефремову

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Мосгорсуд отложил рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову на 22 октября, сообщает телеканал Москва 24.

Данное решение было принято для возможности компенсации Ефремовым морального вреда потерпевшим. На заседании суда Ефремов заявил, что готов выплатить троим потерпевшим компенсацию в размере 2,4 миллиона рублей. Он заявил, что взял эти деньги с собой.

Также во время заседания допросят эксперта со стороны защиты Ефремова. Он должен будет рассказать о том, был ли погибший в ДТП Сергей Захаров пристегнут ремнями безопасности.

К материалам дела приобщили характеристику Ефремова из СИЗО-5. В ней сообщается, что актер соблюдает правила внутреннего распорядка и ведет себя спокойно и уравновешенно. Сокамерники также положительно отзываются о Ефремове – в справке утверждается, что артист пользуется у них авторитетом.

Во вторник Мосгорсуд должен был рассмотреть его жалобу на приговор по делу о смертельном ДТП. Ефремову разрешили присутствовать на заседании суда, несмотря на ограничения из-за угрозы распространения коронавируса.

Ранее прокуратура выступила против смягчения приговора Ефремову. В ведомстве настаивают на законности имеющейся меры наказания и на том, чтобы она была оставлена без изменений.

Адвокат Ефремова Роман Филиппов сообщил, что разговоры с потерпевшей стороной по-прежнему ведутся. Он заявил, что обо всех подробностях расскажет после суда.

Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.

Помимо этого, Ефремов должен был выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию в размере 800 тысяч рублей. 15 октября сообщили, что актер выполнил данное условие.