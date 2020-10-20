Юрист предположил смягчение приговора Ефремову на 3–4 года

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Юрист Константин Трапаидзе рассказал Москве 24, что новые адвокаты актера Михаила Ефремова выбрали верную стратегию. Следовательно, по его словам, есть очень большая вероятность, что приговор артисту все же будет смягчен.

20 октября в Мосгорсуде должно было состояться рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову, виновному в смертельном ДТП на Смоленской площади.

"На мой взгляд, очень квалифицированно и правильно подходит нынешняя защита Ефремова к делу. Есть моменты, которых не хватало в первом судебном процессе, – последовательность позиции защиты, последовательность действий самого Ефремова", – оценил Трапаидзе работу новых адвокатов актера.





Константин Трапаидзе юрист Аргументы, на которые ссылается защита, упоминая характеристики из СИЗО, упоминая характеризующие материалы и личные поручительства актеров, – все это имеет большое значение. Тем не менее прокуратура не усматривает какую-то значимость в этом, потому что просто продолжает линию, которую избрала в судебном процессе.

Кроме упомянутых характеристик и текущего поведения Ефремова, на исход дела может повлиять и погашение исков потерпевших, назначенных ранее Пресненским судом. "Для апелляционной инстанции погашение определенной судом первой инстанции задолженности, возмещение ущерба имеет исчерпывающее значение", – пояснил правозащитник.

Также на приговор может повлиять непосредственно поведение самих адвокатов, а именно их общение со СМИ. "Сейчас в апелляционной инстанции правильная адвокатская тишина, когда никто ничего не комментирует, никакие околоправовые темы не поднимаются, разве что по существу, сухо и по делу. Безусловно, суд обратит на это внимание и также учтет", – добавил Трапаидзе.

Он считает, что Мосгорсуд смягчит приговор Ефремову, который, исходя из юридической практики, является достаточно жестким. Тем не менее говорить о том, какое отражение это смягчение найдет в фактических цифрах, пока сложно.





Константин Трапаидзе юрист Полагаю, что решение будет более мягким, чем решение первой инстанции. Первый приговор был очень жестким, хотя поставленным достаточно правильно в условиях, в которых проходили судебные заседания. Тем не менее он отличается от практики на плюс 3–4 года.

По мнению Трапаидзе, судьи, рассматривающие апелляционные жалобы, хорошо знакомы и с материалами дела, и с указанной практикой, поэтому вероятность смягчения приговора высока.

Ранее действующий адвокат Ефремова Роман Филиппов заявил, что защита актера будет добиваться смены места отбывания наказания. Он также добавил, что по-прежнему ведутся переговоры с потерпевшей стороной, однако отметил, что подробности расскажет только в зале суда.

Кстати, несмотря на коронавирус, Ефремову разрешили присутствовать в зале суда во время рассмотрения жалоб на приговор актеру. Он выглядел достаточно свежим. В руках у него были тетрадка и ручка.

В ходе заседания отмечалось, что администрация СИЗО выдала актеру положительную характеристику. В ней говорится, что артист соблюдает внутренний порядок, имеет спокойный и уравновешенный характер.

Кроме того, на заседании Мосгорсуда защитник Михаила Ефремова Петр Хархорин заявил, что актер готов выплатить троим потерпевшим по делу о ДТП 2,4 миллиона рублей, и добавил, что деньги у него с собой.

"До начала заседания я получил возражения адвокатов потерпевших. В них указано, что единственным смягчающим обстоятельством может быть компенсация морального вреда, также была названа сумма. У нас деньги с собой – 2,4 миллиона рублей. Могу показать, продемонстрировать в перерыве. Мы готовы выплатить эти деньги прямо сейчас или положить на депозит нотариусу", – сказал защитник Ефремова.

При этом представитель потерпевших Александр Добровинский заявил, что потерпевшие готовы принять деньги, но не сейчас.

"Сейчас в Хамовнический суд от моих доверителей поданы три иска на один миллион рублей каждый. Мы не возражаем против того, чтобы им выплатили деньги до этого суда, но не можем принять их сейчас", – объяснил он.

В связи с этим рассмотрение апелляционных жалоб на приговор Ефремову в Мосгорсуде перенесено на 11:00 22 октября.