Москва онлайн покажет обстановку у здания суда, где обжалуют приговор Ефремову

15:02
Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев
22 октября состоится заседание по делу актера Михаила Ефремова, на котором продолжат рассматривать жалобу на приговор.
На минувшем слушании, которое прошло 20 октября, было решено, что Ефремов выплатит троим пострадавшим компенсацию морального вреда.
Во время очередного заседания допросят эксперта со стороны защиты актера. Он должен будет рассказать о том, был ли погибший в ДТП Сергей Захаров пристегнут ремнями безопасности.
К материалам дела приобщили характеристику Ефремова из СИЗО-5. В ней сообщается, что актер соблюдает правила внутреннего распорядка и ведет себя спокойно и уравновешенно. Сокамерники также положительно отзываются о Ефремове – в справке утверждается, что артист пользуется у них авторитетом.
Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.
Смотрите прямую трансляцию 22 октября в 10:30 на этой странице или на портале Москва онлайн. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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