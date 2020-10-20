Представитель потерпевших по делу Ефремова готов принять от него компенсацию

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Представитель потерпевших по делу Михаила Ефремова готов принять от него деньги в качестве компенсации, но не в зале суда, сообщает Москва 24.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский подчеркнул, что после отправки по 200 тысяч рублей в ходе заседания суда первой инстанции трое его доверителей отослали их обратно. По его словам, сейчас эти деньги находятся в распоряжении Ефремова или его окружения.

"Сейчас в Хамовнический суд от моих доверителей поданы три иска на один миллион рублей каждый. Мы не возражаем против того, чтобы им выплатили деньги до этого суда, но не можем принять их сейчас", – сказал он.

Он добавил, что не против отложения суда для решения этого вопроса.

20 октября Мосгорсуд рассматривает апелляционную жалобу на приговор Михаилу Ефремову. Актера доставили в Мосгорсуд. Заседание проходит в 635-м зале Апелляционного корпуса. Прокуратура Москвы настаивает на законности приговора Ефремову.

8 сентября Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.

Помимо этого, Ефремов должен был выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию в размере 800 тысяч рублей. 15 октября сообщили, что актер выполнил данное условие.

