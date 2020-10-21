Ефремов выплатил компенсацию потерпевшим по делу о смертельном ДТП

12:41
Фото: пресс-служба Мосгорсуда
Актер Михаил Ефремов выплатил компенсацию трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката актера Романа Филиппова.
"Выплатили", – сказал Филиппов.
Детали агентству предоставил другой защитник Ефремова Петр Хархорин. Он сообщил, что каждому потерпевшему было выплачено по 1 миллиону рублей. Данные средства перевели на их счета, подчеркнул адвокат.
Хархорин добавил, что после выплаты компенсаций вопрос с гражданским иском в Хамовническом районном суде теперь закрыт.
Ранее Ефремов заявил, что готов выплатить потерпевшим компенсацию на сумму 2,4 миллиона рублей. Он сообщил, что ему известно о том, что смягчающим обстоятельством в приговоре может стать компенсация морального вреда.
22 октября состоится заседание Апелляционного суда. На нем рассмотрят обжалование Ефремовым собственного приговора по делу о смертельном ДТП. Решение было принято на заседании 20 октября, чтобы дать возможность Ефремову выплатить моральную компенсацию потерпевшим.
Прокуратура выступила против смягчения приговора актеру. В ведомстве считают законным имеющуюся меру наказания и настаивают на том, чтобы ее оставили без изменений.
Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года.
Помимо этого, Ефремов должен был выплатить компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию в размере 800 тысяч рублей. 15 октября сообщили, что актер выполнил данное условие.
Адвокаты Ефремова будут добиваться смягчения приговора актеру
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