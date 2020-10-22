Потерпевшие не будут отзывать иски к Ефремову после получения компенсации

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Трое потерпевших по делу актера Михаила Ефремова не будут отзывать иски к нему даже после получения компенсации морального ущерба. Об этом заявил адвокат потерпевших Александр Добровинский.

"Несмотря на получение компенсации морального ущерба, мои доверители не будут отзывать иски. Они немного больше, чем три миллиона", – приводит слова Добровинского ТАСС.

Как ранее рассказала адвокат Анна Бутырина, которая представляет интересы вдовы погибшего Маргариты Захаровой, его брата и младшего сына, трое потерпевших по делу актера согласны на смягчение наказания для актера после выплаты компенсаций, однако Добровинский эту информацию опроверг.

Накануне Ефремов выплатил компенсацию трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП. Каждый из них получил на свой счет по 1 миллиону рублей.

На четверг, 22 октября, запланировано рассмотрение апелляции на приговор актеру Михаилу Ефремову. Защита артиста намерена добиваться замены места отбывания наказания. Кроме того, юристы настаивают на сокращении срока Ефремова.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима. Кроме того, актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

