Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову до 7,5 лет колонии общего режима

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Мосгорсуд смягчил приговор актеру Михаилу Ефремову с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Таким образом, суд счел смягчающим обстоятельством фактор выплаты компенсации Ефремовым потерпевшим.

"Приговор Пресненского районного суда Москвы изменить: наказание, назначенное осужденному, снизить до семи лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима", – огласила решение судебная коллегия.

Суд также отказал в признании потерпевшими по делу гражданской жены погибшего в ДТП Ирины Стерховой и фирмы–владелицы автомобиля Lada Стоун XXI.

Защита актера намерена обжаловать приговор в кассационной инстанции.

22 октября в Мосгорсуде проходило заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор Ефремову по делу о смертельном ДТП в центре Москвы. В суде апелляционной инстанции интересы актера представляли три адвоката.

Во время заседания Ефремов попросил судью назначить ему наказание не связанное с лишением свободы. Актер заявил, что с самого начала признавал свою вину и работал со следствием. Также он попросил учесть и тот фактор, что у него есть несовершеннолетние дети, которых он хотел бы воспитывать самостоятельно.

Адвокат Ефремова Петр Хархорин также просил суд снизить артисту наказание до такого, которое позволит артисту выйти на свободу. Хархорин отметил, что в деле присутствуют смягчающие обстоятельства: наличие иждивенцев, признание вины, раскаяние Ефремова.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

