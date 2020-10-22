Адвокат Ефремова попросил суд снизить ему наказание

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат Михаила Ефремова Петр Хархорин попросил суд снизить артисту наказание до такого, которое позволит артисту выйти на свободу, сообщает корреспондент Москвы 24.

Хархорин обратился к суду и отметил, что в деле присутствуют смягчающие обстоятельства: наличие иждивенцев, признание вины, раскаяние Ефремова.

"Я прошу только одного – снисхождения. Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей", – заявил адвокат.

Ранее Ефремов указал в своей жалобе, что искренне раскаивается за совершенное им ДТП.

22 октября Ефремова доставили в Мосгорсуд, где продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.