Адвокат Добровинский объяснил, почему носит маску с эмблемой клуба "Динамо"

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Адвокат троих потерпевших по делу артиста Михаила Ефремова Александр Добровинский рассказал, что он болельщик столичного футбольного клуба "Динамо". В связи с этим защитник носит маску с эмблемой данной команды, сообщает ТАСС.

"Да, я болельщик "Динамо". Вы меня можете увидеть почти на каждом домашнем матче этой команды в VIP-ложе", – объяснил Добровинский. До этого адвокат присутствовал на заседаниях в защитной маске, на которой был логотип московского ФК "Динамо".

Пресненский районный суд Москвы признал актера Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Его приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима.

22 октября рассматривают апелляцию на приговор. Защита Ефремова намерена добиваться замены места отбывания наказания. Кроме того, юристы настаивают на сокращении срока артиста.

Ранее говорилось, что Ефремов выплатил компенсацию потерпевшим по делу о смертельном ДТП. Защитник актера Петр Хархорин сообщил, что каждому потерпевшему было выплачено по 1 миллиону рублей.