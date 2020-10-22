Ефремов рассказал, что Пашаев бил его ногой под столом

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда
Эльман Пашаев бил Михаила Ефремова ногой под столом, помогая ему давать правильные ответы. Об этом сам артист заявил в Мосгорсуде, сообщает РИА Новости.
Актер признался, что впервые попал в такую ситуацию и был шокирован.
"В ней на меня легче было оказать давление. В суде, когда Добровинский спрашивал меня, согласен ли я с тем, что говорит Пашаев, Эльман ударил меня по ноге под столом, чтобы я ответил правильно", – рассказал Ефремов.
Артист отметил, что адвокат лгал ему. Также Ефремов сделал вывод о том, что ошибся, выбрав Пашаева в качестве защитника.
Сейчас интересы актера в суде представляют три адвоката. Ранее Михаил Ефремов указал в своей жалобе, что искренне раскаивается за совершенное им ДТП.
В начале сентября суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.
Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию.
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