Суд не установил фактов давления на Ефремова со стороны Пашаева

Фото: пресс-служба Пресненского районного суда

Московский городской суд не установил фактов оказания давления на актера Михаила Ефремова со стороны его бывших адвокатов Эльмана Пашаева и Елизаветы Шаргородской. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на апелляционное определение.

"Судебная коллегия не может согласиться с доводами осужденного и его защитников, изложенными в апелляционных жалобах об оказании Пашаевым давления на Ефремова и о введении его в заблуждение адвокатами, осуществлявшими его защиту в суде первой инстанции, так как находит их несостоятельными и опровергающимися представленными материалами", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Эльман Пашаев бил Михаила Ефремова ногой под столом, помогая ему давать правильные ответы. Об этом сам артист заявил в Мосгорсуде. Актер признался, что впервые попал в такую ситуацию и был шокирован. Ефремов отметил, что адвокат лгал ему. Также актер сделал вывод о том, что ошибся, выбрав Пашаева в качестве защитника.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Изначально Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, но позже сократили срок до 7,5 лет.

