Стало известно, кем сможет работать Ефремов в белгородской колонии

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов, отбывая наказание в исправительной колонии в Белгородской области, сможет работать там пекарем или швеей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

"Работа или освоение специальности является одним из условий условно-досрочного освобождения, в котором заинтересован Ефремов. После обучения он сможет заниматься шитьем одноразовых медицинских масок или быть пекарем в колонии", – говорится в сообщении.

Уточняется, что актер также может проявить себя и в клубе, так как является творческим человеком.

Ранее сообщалось, что Михаил Ефремов, которого этапировали из столичного СИЗО-5 в Белгородскую область, будет отбывать наказание в исправительной колонии № 4. В ней отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы.

Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Позднее Ефремову снизили срок наказания до 7,5 лет колонии. Актера также лишили водительских прав на три года.