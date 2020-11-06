Ефремова этапировали в колонию в Белгородской области

Фото: Агентство "Москва"

Осужденного за смертельную аварию в центре Москвы артиста Михаила Ефремова этапировали в одну из колоний Белгородской области. Об этом заявили в Общественной наблюдательной комиссии, сообщает РИА Новости.

"Михаил Ефремов из СИЗО-5 был этапирован в Белгородскую область для дальнейшего отбывания наказания", – сказали в организации.

Ранее говорилось, что Ефремов был отправлен из СИЗО-5 в колонию. Незадолго до этого Пресненский районный суд города направил в СИЗО уведомление о вступлении в силу приговора актеру.

8 сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре города. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб.

Ефремову было назначено наказание в виде восьми лет колонии. 22 октября Мосгорсуд смягчил наказание актеру до 7,5 лет колонии общего режима.