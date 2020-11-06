Михаила Ефремова отправили из СИЗО в колонию

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов, осужденный за смертельное ДТП в центре Москвы, отправлен из СИЗО-5 в колонию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу УФСИН.

"Осужденный Ефремов направлен к месту отбывания наказания", – сообщили в управлении, отметив, что информацию о месте дальнейшего отбывания наказания администрация СИЗО направит одному из родственников по выбору осужденного.

Ранее сообщалось, что Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО уведомление о вступлении в силу приговора актеру. Уведомление необходимо для этапирования осужденного.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы. Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб.

Ефремову назначили наказание в виде восьми лет колонии. 22 октября Мосгорсуд смягчил наказание актеру до 7,5 лет колонии общего режима. Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.

