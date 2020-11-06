Суд направил в СИЗО уведомление о вступлении приговора Ефремову в силу

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Пресненский районный суд Москвы направил в СИЗО уведомление о вступлении в силу приговора актеру Михаилу Ефремову, сообщает ТАСС.

Уточняется, что оно направлено в СИЗО-5 "Водник". Уведомление необходимо для этапирования осужденного.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы.

Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Ефремову назначили наказание в виде восьми лет колонии. Актера также лишили водительских прав на три года. Кроме того, его обязали возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего.

22 октября Мосгорсуд смягчил наказание актеру с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.

