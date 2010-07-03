Правозащитник рассказал, что ждет Ефремова в колонии в Белгородской области

В начале ноября актера Михаила Ефремова отправили в колонию общего режима отбывать наказание за смертельное ДТП на Садовом кольце. Несмотря на официальное заявление с просьбой актера остаться в хозотряде столичного СИЗО-5, его этапировали в Белгородскую область. Куда попадет актер, в каких условиях будет жить и чем будет заниматься, Москве 24 рассказал вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Иван Мельников. Подробности читайте в нашем материале.

Срок актеру 8 сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце. Актера

8 сентября Пресненский суд признал Ефремова виновным в смертельном ДТП на Садовом кольце. Актера приговорили к 8 годам лишения свободы в колонии общего режима. Новые адвокаты Ефремова попытались оспорить такое решение. И уже 22 октября Мосгорсуд смягчил приговор актеру: вместо 8 ему придется отбыть 7,5 лет в колонии общего режима. Эксперты отмечали , что даже такой смягченный приговор отличается от практики по подобным делам на несколько лет.

Еще не приехал?

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Ефремова этапировали из столичного СИЗО-5 в Белгородскую область ночью с 5 на 6 ноября. Однако непосредственно к месту отбывания наказания актер еще не прибыл. По словам Ивана Мельникова, осужденному придется отсидеть еще и карантин, срок которого в настоящий момент может достигать 14 дней.





Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Есть рекомендация главного санитарного врача ФСИН, и из максимально допустимых 10 дней карантина Ефремов может оставаться в местном СИЗО до 14 дней. Это максимальный срок инкубационного периода при коронавирусе.

Отметим, что ранее в ОНК заявляли, что Ефремова могут везти в колонию до трех недель.

Тем не менее прибытие Ефремова на место возможно и со дня на день, уверен Мельников. По словам правозащитника, сейчас заключенные по прибытии сдают тест на коронавирус. И если он отрицательный, то высока вероятность, что заключенного сразу отправят в подготовленную для него камеру.

А будет ли это исправительная колония № 4 Белгородской области, которую прогнозируют Ефремову, – пока вопрос открытый. "У ФСИН есть инструкции, согласно которым запрещается сообщать, куда доставляют осужденного, пока он не прибыл. Это секретная информация для служебного пользования, чтобы никто не организовал побег по дороге и так далее", – сообщил Мельников.

По его словам, как только Ефремов попадет на место, он сам сможет позвонить родственникам и сообщить, где в итоге проведет ближайшие несколько лет.

И все же с большой долей вероятности это будет именно колония № 4. "Ранее там уже отбывали наказание другие известные люди, в частности футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, вокруг дела которых был гигантский ажиотаж, как и вокруг дела Ефремова. Учитывая имеющийся опыт руководства этой колонии работы с такими заключенными, общественниками и журналистами, есть предположения, что Ефремова отправят туда же", – отметил правозащитник.

Новая жизнь, новые соседи

Спальные места исправительной колонии № 4, где, предположительно, будет отбывать наказание Ефремов

Новая жизнь Михаила Ефремова начнется с заселения в камеру и знакомства с соседями. По словам Мельникова, составить актеру компанию во время отбывания наказания смогут только те заключенные, для которых это также первый срок. "По закону соседями Ефремова будут ранее не судимые граждане. Сейчас разделять стараются специально, чтобы не было распространения тюремной субкультуры", – пояснил правозащитник.

Других разделений не будет ни по возрасту заключенных, ни по их национальности, ни по виду преступления, за которое они были осуждены. Так что в камере с актером вполне может оказаться преступник, совершивший тяжкое преступление, отмечает правозащитник.

Кроме того, нет никакого гарантированного числа будущих соседей актера. Однако Мельников предполагает, что артисту вполне может и повезти.





Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Учитывая резонанс дела и интерес к персоне, скорее всего, Ефремова поместят в образцово-показательный корпус. Возможно, это будет маломестная камера с ремонтом.

А что Ефремову точно гарантировано, так это кровать (обязательно подписанная, чтобы не было дележки между заключенными), комплект постельных принадлежностей, стул и отдельная тумбочка для личных вещей. Если повезет, в камере может оказаться и вполне работающий телевизор. "Камера, где жил Мамаев, – там было чисто, опрятно, она была отремонтирована, там работал телевизор. Так что надежда на неплохие условия есть", – заключил правозащитник.





Шить маски или ставить пьесу? Решит ФСИН

В столовой исправительной колонии № 4, где, предположительно, будет отбывать наказание Ефремов

В местах заключения Ефремову, привыкшему к бонусам жизни известного актера, придется не просто отсиживать наказание, но и работать наравне со всеми.

Если говорить о колонии № 4, то там имеется швейное производство, где задействована основная масса заключенных. В данный момент, по словам Мельникова, в наибольшем количестве там шьют медицинские маски и костюмы для медицинских работников. Ефремов вполне может оказаться среди этих мастеров.

Из других перспектив актер может помогать готовить еду и работать на ее раздаче или отправиться в библиотеку. Кстати, зачастую, по словам Мельникова, именно работать с книгами в колониях общего режима отправляют известных заключенных.





Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Не исключаю, что Михаил Ефремов может продолжить заниматься в колонии своей профессиональной деятельностью. Возможно, ему пойдут навстречу и создадут под него отдельную вакансию, скажем, руководителя театральной самодеятельности.

Однако в целом идти навстречу актеру никто не должен. Такое решение может быть принято только на усмотрение руководства учреждения. Мельников отметил, что, как правило, между вновь прибывшими заключенными распределяются уже имеющиеся вакансии.

При этом Ефремов будет получать полноценную заработную плату, которая в учреждениях ФСИН не может быть меньше МРОТ. При этом в обязательном порядке будут сохранены права заключенного на 8-часовой рабочий день и выходные. И уже свободное от работы и прочих обязанностей время актер сможет посвятить своей настоящей профессии, если захочет.

Мини-отпуск с семьей и другие бонусы

ИК № 4 в Белгородской области, где, предположительно, будет отбывать наказание Ефремов

Несмотря на заключение, Михаил Ефремов не потеряет возможности время от времени видеться с семьей. При этом актер получит шанс не просто иногда говорить с ними через стекло или стол, но сможет обнять близких, поцеловать и даже вместе отдохнуть.





Иван Мельников вице-президент российского подразделения Международного комитета защиты прав человека Заключенным общего режима положено 6 длительных свиданий в год. Родственники могут приехать на территорию, заселиться в специально оборудованную комнату вместе с заключенным и пожить всей семьей до трех дней.

Кроме того, в течение года заключенному положено и 6 краткосрочных свиданий длительностью 4 часа каждое. Кстати, в эти встречи не входит общение с адвокатами, которое организовывается отдельно.

"Правда, сейчас из-за пандемии коронавируса все свидания с родственниками в колониях запрещены. Такое правило будет действовать до окончания эпидемии", – отметил Мельников.

Однако получать передачки Ефремов сможет. "Как правило, это еда, средства личной гигиены, принадлежности для стирки и так далее. Однако средства связи передавать строго запрещено", – отметил Мельников, но добавил, что, как правило, у многих заключенных они все же есть.

Среди прочих бонусов актер сможет посещать спортзал, библиотеку, смотреть футбольные матчи "Спартака" по телевизору и ходить в магазин на территории колонии. Находясь в таких условиях, Ефремову останется только следить за своим поведением и не спорить с руководством и сотрудниками колонии. И тогда, по мнению правозащитника, у осужденного есть все шансы в итоге добиться условно-досрочного освобождения.