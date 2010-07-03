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Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову на 6 месяцев

Минус полгода: как проходило рассмотрение жалобы на приговор Ефремову
происшествия суды

В Мосгорсуде завершилось рассмотрение апелляции на приговор актеру Михаилу Ефремову. По итогу было вынесено решение, что теперь вместо 8 лет артист будет отбывать наказание в колонии общего режима 7,5 лет. Рассказываем, чем запомнилось апелляционное заседание.

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Первое заседание перенесли

Изначально рассмотрение апелляции на приговор Михаилу Ефремову было назначено на 20 октября. В здание Мосгорсуда прибыли трое новых адвокатов Ефремова – Петр Хархорин, Роман Филиппов и Владимир Васильев. Несмотря на ситуацию с коронавирусом в столице, заседание разрешили посетить и самому Ефремову. Также в зале находились адвокаты потерпевших во главе с Александром Добровинским.

В ходе первого заседания стало известно, что администрация СИЗО выдала актеру положительную характеристику. В ней указано, что артист соблюдает внутренний порядок, имеет спокойный и уравновешенный характер. Кроме того, более двух десятков актеров подписали обращение к Мосгорсуду, в котором просили смягчить приговор своему коллеге. Инициатором обращения выступил друг осужденного актер Никита Высоцкий.

Несмотря на то что Ефремов погасил назначенную судом компенсацию старшему сыну погибшего в ДТП курьера Сергея Захарова, сторона актера выразила готовность выплатить троим потерпевшим еще 2,4 миллиона рублей. Защита пояснила, что деньги у артиста с собой.

В свою очередь, представляющий интересы пострадавших Александр Добровинский заявил, что они могут принять деньги. Однако сделать это в здании суда не представляется возможным. Для решения этого вопроса заседание перенесли на 22 октября.

Адвокаты Ефремова заявили, что планируют добиваться смягчения наказания и уменьшения срока актеру.

Компенсация ущерба

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

До заседания 22 октября стало известно, что Ефремов сдержал свое слово: в качестве компенсации троим потерпевшим по делу было выплачено по 1 миллиону рублей. Кроме того, актер пообещал помогать матери погибшего Сергея Захарова и гражданской жене Ирине Стерховой, которые не являются потерпевшими по данному делу.

Тем не менее адвокат троих потерпевших Добровинский попросил в зале суда оставить приговор актеру без изменений. Более того, они не будут отзывать ранее поданные иски к Ефремову.

"Несмотря на получение компенсации морального ущерба, мои доверители не будут отзывать иски. Они немного больше, чем три миллиона", – заявил Александр Добровинский.

При этом адвокат Хархорин в очередной раз указал судье на смягчающие обстоятельства – полное раскаяние актера, признание вины и готовность ее искупить.

Поведение Ефремова изменилось. Это полное признание своей вины, полное, искреннее раскаяние, желание и реализация компенсации материального ущерба. Необходимо ли Ефремову 8 лет? Полагаю, это несправедливо.
Петр Хархорин
адвокат Михаила Ефремова

Не обошлось и без упоминания экс-адвоката актера Эльмана Пашаева. Нынешние защитники вновь обратили внимание на якобы давление со стороны юриста на Ефремова. "Фактически Ефремов был лишен права на защиту, когда его интересы представлял уже лишенный адвокатского статуса юрист Эльман Пашаев", – следует из текста апелляционной жалобы, озвученной в Мосгорсуде.

В связи с этим юристы вновь попросили не рассматривать апелляционную жалобу, направленную в суд Пашаевым и его коллегой Елизаветой Шаргородской.

Снова эксперты

Несмотря на кардинально новый адвокатский состав, сторона Ефремова вновь привела своего эксперта на заседание апелляционной комиссии. Однако в этот раз позиция защиты актера несколько отличалась от линии, которой держался Эльман Пашаев.

В зал пригласили независимого судебно-медицинского эксперта Елену Кучину. Она проводила исследование тела погибшего по заказу адвокатов Ефремова.

У Захарова были зажаты ноги деталями салона автомобиля. Учитывая повреждения тела Захарова, характерных повреждений от ремня безопасности не зафиксировано.
Елена Кучина
независимый эксперт

Кучина сделала вывод, что Захаров во время столкновения не был пристегнут. В противном случае он мог бы выжить, заявила независимый эксперт.

В связи с этим адвокат Хархорин выступил с ходатайством вновь собрать комиссию экспертов, включив в нее Кучину, и установить, было ли нарушение ПДД со стороны Сергея Захарова. При этом правозащитник пояснил, что сторона Ефремова не отрицает вину артиста. Однако факт нарушения правил Захаровым может стать смягчающим обстоятельством в деле актера.

Сторона потерпевших выступила против ходатайства. Суд просьбу адвокатов Ефремова отклонил.

О чем просили адвокаты

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Несмотря на отказ, адвокаты Ефремова были настроены оптимистично. Они вновь напомнили суду о положительной характеристике актера из СИЗО, а также об общественных рекомендациях и поручительствах, которых к 22 октября стало значительно больше.

Петр Хархорин вновь отметил, что в деле присутствуют смягчающие обстоятельства: наличие иждивенцев, признание вины, раскаяние Ефремова. Поэтому попросил у суда снисхождения к актеру.

Я прошу только одного – снисхождения. Считаю, что самым правильным будет снизить ему наказание до такого, которое позволит не содержать его под стражей.
Петр Хархорин
адвокат Михаила Ефремова

Также Владимир Васильев в ходе прений сторон попросил Мосгорсуд назначить артисту наказание в виде 4 лет условно. "Даже наличие одного несовершеннолетнего ребенка является смягчающим обстоятельством, а у Ефремова их несколько", – добавил защитник.

Но сторона потерпевших вновь выступила против. В том числе Добровинский потребовал не принимать во внимание подписи деятелей культуры, так как "они не заверены". Он также отметил "человеческое" раскаяние Ефремова, но добавил, что уже поздно. "Прошу оставить приговор в силе, а жалобы защиты – без удовлетворения", – заявил адвокат в конце своей речи.

В свою очередь, прокурор попросила Мосгорсуд сохранить общий режим для Ефремова и оставить приговор первой инстанции без изменения.

Речь Ефремова

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Михаил Ефремов начал свою речь с того, что вновь напомнил о давлении со стороны Пашаева. "Он появился как снег на голову. На следующий день. Убедил отказаться от признания вины. Пашаев говорил, что в случае отказа от вины будет оправдательный приговор", – рассказал в суде актер.

Ефремов отметил, что не имеет никакого отношения к оскорблениям в адрес потерпевших, которые, по его словам, исходили лишь от лица Пашаева. Якобы актер просил экс-адвоката этого не делать, но много ли за чем можно следить, находясь по домашним арестом. К тому же все новости по делу он узнавал лишь от Пашаева и полностью доверялся ему.

Помню, Добровинский спросил меня (на одном из судебных заседаний. – Прим. ред.), согласен ли я во всем с Пашаевым. Пашаев ударил меня ногой под столом, и мне пришлось сказать, что согласен во всем.
Михаил Ефремов
актер

"Он просто не понял серьезности дела и моего положения. И меня убедил во всем, а я ничего не понимал", – заявил актер и добавил, что работа с Пашаевым была его большой ошибкой.

В конце артист вновь раскаялся и попросил назначить ему приговор, не связанный с лишением свободы. "Я вряд ли когда-либо еще сяду за руль, и я прекращаю свои отношения с алкоголем. У меня несовершеннолетние дети. Хочу их воспитывать сам", – заявил Ефремов.

Он пообещал поставить Сергею Захарову памятник, а также переводить большую часть своего дохода в фонд потерпевших.

В итоге суд учел в качестве единственного смягчающего обстоятельства выплату Ефремовым денежной компенсации троим потерпевшим. Приговор актеру был смягчен с 8 до 7 лет и 6 месяцев заключения с отбыванием в колонии общего режима. Защита актера планирует обжаловать новый приговор в кассационной инстанции.

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Павелко Анастасия

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