Защита потерпевших просит оставить наказание Ефремову без изменений

Фото: пресс-служба Мосгорсуда

Адвокат трех потерпевших по делу Михаила Ефремова Александр Добровинский попросил суд оставить приговор актеру в силе.

"Прошу суд оставить приговор Ефремову в силе, а все жалобы – без удовлетворения", – сказал адвокат.

Ранее Михаил Ефремов указал в своей жалобе, что искренне раскаивается за совершенное им ДТП. По его словам, его бывший адвокат Эльман Пашаев занимался саморекламой, а не его защитой в ходе рассмотрения дела по существу.

22 октября Ефремова доставили в Мосгорсуд, где продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП. Защита артиста намерена добиваться замены места отбывания наказания. Кроме того, юристы настаивают на сокращении срока Ефремова.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

