Ефремов пообещал помогать матери и гражданской жене погибшего Захарова

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Мосгорсуда
Актер Михаил Ефремов пообещал помогать матери и гражданской жене Сергея Захарова, погибшего в смертельном ДТП в центре Москвы. Об этом сообщает РИА Новости.
"[Ефремов] будет помогать тем людям, которые реально понесли потерю, но официально потерпевшими не признаны", – заявил адвокат артиста Петр Хархорин.
По словам юриста, актер намерен поставить Захарову памятник. При этом Ефремов еще не определился, какую сумму готов перечислить близким погибшего.
Ранее 21 октября Михаил Ефремов выплатил компенсацию трем потерпевшим по делу о смертельном ДТП. Каждому из них перечислили по 1 миллиону рублей. Таким образом, их гражданский иск в Хамовническом суде рассмотрен не будет.
Пресненский районный суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом. Он был приговорен к восьми годам лишения свободы с отбыванием их в колонии общего режима.
22 октября будет рассмотрена апелляция на приговор. Защита артиста намерена добиваться замены места отбывания наказания. Кроме того, юристы настаивают на сокращении срока Ефремова.
Защита Ефремова заявила о выплате компенсаций всем потерпевшим по делу о ДТП
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