Эксперт заявила, что погибший в ДТП с Ефремовым мог выжить

Фото: Агентство "Москва"/Денис Воронин

Погибший в ДТП с актером Михаилом Ефремовым курьер Сергей Захаров мог выжить, если был бы пристегнут ремнем безопасности. Об этом заявила независимый эксперт Елена Кучина.

"При фиксировании ремнем безопасности Захаров, скорее всего, не получил бы разрыва внутренних органов и имел бы гораздо больше шансов выжить", – сказала она на заседании Мосгорсуда.

Кучина, которая проводила исследование тела погибшего по заказу адвокатов Ефремова, ранее сообщила, что Захаров не был пристегнут в момент аварии.

В суде апелляционной инстанции интересы актера представляют три адвоката. По их словам, они не будут настаивать на невиновности подзащитного, а лишь постараются смягчить назначенное наказание.

Ранее Михаил Ефремов указал в своей жалобе, что искренне раскаивается за совершенное им ДТП.

22 октября Ефремова доставили в Мосгорсуд, где продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП.

В начале сентября суд признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

