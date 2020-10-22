Погибший в ДТП с Ефремовым курьер Захаров не был пристегнут – эксперт

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Новый судебно-медицинский эксперт заявил, что погибший в ДТП с Михаилом Ефремовым курьер Сергей Захаров не был пристегнут в момент аварии, сообщает корреспондент Москвы 24 из зала Мосгорсуда.

"У Захарова были зажаты ноги деталями салона автомобиля. Учитывая повреждения трупа Захарова, характерных повреждений от ремня безопасности не зафиксировано", – заявила эксперт Елена Кучина.

В суде апелляционной инстанции интересы Ефремова представляют три адвоката. По их словам, они не будут настаивать на невиновности подзащитного, а лишь постараются смягчить назначенное наказание.

В частности, защита считает, что суд первой инстанции не учел полного признания вины и раскаяния Ефремова, наличия у него хронических заболеваний, несовершеннолетних детей и многочисленных госнаград.

Юристы также просили суд учесть факт давления на Ефремова его предыдущего адвоката Эльмана Пашаева, который, по их мнению, нарушил многочисленные нормы кодекса адвокатской этики и причинил вред своему доверителю.

Также на заседании представили платежные документы о компенсации трем потерпевшим морального вреда. Каждый из них получил по 1 миллиону рублей.

Адвокат потерпевших Александр Добровинский, в свою очередь, попросил суд оставить приговор актеру в силе, а все жалобы – без удовлетворения.

Ранее Михаил Ефремов указал в своей жалобе, что искренне раскаивается за совершенное им ДТП. По его словам, адвокат Пашаев занимался саморекламой, а не его защитой в ходе рассмотрения дела по существу.

22 октября Ефремова доставили в Мосгорсуд, где продолжается рассмотрение апелляционной жалобы на приговор по делу о смертельном ДТП.

Пресненский районный суд в начале сентября признал Ефремова виновным в ДТП со смертельным исходом – в столкновении в центре Москвы погиб курьер Сергей Захаров.

Ефремова приговорили к восьми годам лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Актера лишили права на вождение транспортного средства на три года и обязали выплатить компенсацию старшему сыну погибшего.

