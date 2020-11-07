Ефремов может отбывать наказание в колонии Кокорина и Мамаева

Фото: ТАСС/пресс-служба Мосгорсуда

Актер Михаил Ефремов, которого этапировали из столичного СИЗО-5 в Белгородскую область, может отбывать наказание в исправительной колонии номер 4.

Как следует из данных на сайте управления Федеральной службы исполнения наказаний по Белгородской области, ИК-4 распложена в Алексеевке.

Это единственная на территории региона колония общего режима для впервые осужденных мужчин. В ней отбывали наказание футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.

8 сентября Пресненский суд Москвы признал Ефремова виновным в смертельном ДТП 8 июня на Смоленской площади в центре столицы.

Тогда за рулем Jeep Grand Cherokee он выехал на встречную полосу и врезался в фургон. Водитель фургона Сергей Захаров погиб от полученных травм в больнице.

Ефремову назначили наказание в виде восьми лет колонии. Актера также лишили водительских прав на три года. Кроме того, его обязали возместить 800 тысяч рублей сыну погибшего.

22 октября Мосгорсуд смягчил наказание актеру с 8 до 7,5 лет колонии общего режима. Потерпевшая сторона сочла решение суда справедливым.